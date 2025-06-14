Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется как лицам с собственным жильем, так и проживающим в модульном городке.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется украинцам благотворительной организацией Каритас в рамках проекта Уход на дому, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба организации раскрыла подробности.

Поддержка включает жителей Днепра и окрестных населенных пунктов: Краснополье, Старые Кодаки, Любимовка, Таромское, Подгородное. Предоставляется как лицам с собственным жильем, так и проживающим в модульном городке, общежитиях, коллективных центрах, в частности УТОС.

Основные направления:

Бытовое содействие и самообслуживание

Предоставление услуг по стирке: благодаря оборудованной прачечной бенефициары могут постирать и высушить свое белье.

Предоставление услуг по стирке: благодаря оборудованной прачечной бенефициары могут постирать и высушить свое белье. Мониторинг состояния здоровья

Регулярное наблюдение за состоянием получателей помощи.

Регулярное наблюдение за состоянием получателей помощи. Информационная поддержка и юридическое консультирование

Содействие в оформлении документов, консультации и содействие в получении необходимой информации.

Содействие в оформлении документов, консультации и содействие в получении необходимой информации. Социальное сопровождение

Сопровождение в органы социальной защиты, банковские учреждения (в частности, в Ощадбанк для прохождения идентификации внутренне перемещенных лиц для получения пенсий).

Поддержка в хозяйстве

Закупка необходимых товаров и продуктов для быта.

Закупка необходимых товаров и продуктов для быта. Аренда специализированного оборудования

Предоставление во временное использование реабилитационных средств (ходунки, костыли, кресла-туалеты, противопролежневые матрасы и т.п.).

Предоставление во временное использование реабилитационных средств (ходунки, костыли, кресла-туалеты, противопролежневые матрасы и т.п.). Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепре

Распределение базовых товаров для удовлетворения первоочередных потребностей.

Распределение базовых товаров для удовлетворения первоочередных потребностей. Психологическая поддержка

Индивидуальные и групповые сессии со специалистами по преодолению стресса и психологических последствий войны.

Эта программа направлена ​​на улучшение качества жизни людей, переживших потерю дома, травмы войны или другие сложные обстоятельства, помогая им адаптироваться и восстановиться.

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