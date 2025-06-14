Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется украинцам благотворительной организацией Каритас в рамках проекта Уход на дому, сообщает Politeka.net.
Пресс-служба организации раскрыла подробности.
Поддержка включает жителей Днепра и окрестных населенных пунктов: Краснополье, Старые Кодаки, Любимовка, Таромское, Подгородное. Предоставляется как лицам с собственным жильем, так и проживающим в модульном городке, общежитиях, коллективных центрах, в частности УТОС.
Основные направления:
- Бытовое содействие и самообслуживание
Предоставление услуг по стирке: благодаря оборудованной прачечной бенефициары могут постирать и высушить свое белье.
- Мониторинг состояния здоровья
Регулярное наблюдение за состоянием получателей помощи.
- Информационная поддержка и юридическое консультирование
Содействие в оформлении документов, консультации и содействие в получении необходимой информации.
- Социальное сопровождение
Сопровождение в органы социальной защиты, банковские учреждения (в частности, в Ощадбанк для прохождения идентификации внутренне перемещенных лиц для получения пенсий).
- Поддержка в хозяйстве
Закупка необходимых товаров и продуктов для быта.
- Аренда специализированного оборудования
Предоставление во временное использование реабилитационных средств (ходунки, костыли, кресла-туалеты, противопролежневые матрасы и т.п.).
- Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепре
Распределение базовых товаров для удовлетворения первоочередных потребностей.
- Психологическая поддержка
Индивидуальные и групповые сессии со специалистами по преодолению стресса и психологических последствий войны.
Эта программа направлена на улучшение качества жизни людей, переживших потерю дома, травмы войны или другие сложные обстоятельства, помогая им адаптироваться и восстановиться.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: куда можно обращаться за помощью.
Також Politeka писала, Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья в Днепре: переселенцы могут частично покрыть расходы.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: принимаются новые заявки, места ограничены.