Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні на вихідні та розповіли всі деталі.

Погода в Україні на вихідні 7-8 червня обіцяє різноманітні умови у різних регіонах, повідомляє Politeka.

У Харкові в суботу ранкова ясність швидко зміниться хмарами, проте опадів не передбачається. Температура вдень досягне +33°C, вітер помірний, ймовірність дощу мінімальна. Народні прикмети пов’язують 7 червня з початком "медяних рос" — шкідливих для рослин, а також вказують на залежність осені від цвітіння горобини.

У Львові субота буде переважно похмурою, лише ввечері небо проясниться. Температура вдень підніметься до +29°C, очікується сильний дощ із грозою, який припиниться ближче до вечора. Народний прогноз наголошує на шкідливих росах та грозах цього дня. У неділю погодні умови трохи покращаться — буде ясна, але з підвищеною вологістю.

У Києві субота почнеться з хмар, які поступово розсіються до вечора. Температура вдень до +32°C, без опадів. У неділю очікується ясність, без дощів. За народними спостереженнями, надмірна кількість комарів у цей день віщує теплу, але дощову кінцівку місяця.

В Одесі у суботу зранку небо буде ясним, хоч і з похмурим досвідом. Денна температура підніметься до +27°C, опадів не передбачається. В неділю також очікуються ясні умови, без опадів. Прикмети пов’язують цей період із шкідливими росами і грозами.

Отже, погода в Україні на вихідні буде поєднувати ясні дні із короткочасними опадами та грозами, залежно від регіону. Прогноз погоди в Україні допоможе жителям планувати свої справи, враховуючи народні прикмети та сучасні метеодані.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.