Синоптики уже обнародовали прогноз погоды на выходные в Украине и рассказали все детали.

Погода в Украине на выходные 7-8 июня обещает разные условия в разных регионах, сообщает Politeka.

В Харькове в субботу утренняя ясность сменится облаками, однако осадков не предполагается. Температура днем ​​достигнет 33°C, ветер умеренный, вероятность дождя минимальная. Народные приметы связывают 7 июня с началом "медовых рос" - вредных для растений, а также указывают на зависимость осени от цветения рябины.

Во Львове суббота будет преимущественно пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Температура днем ​​поднимется до +29°C, ожидается сильный дождь с грозой, который прекратится к вечеру. Народный прогноз отмечает вредные росы и грозы в этот день. В воскресенье погодные условия немного улучшатся – будет ясная, но с повышенной влажностью.

В Киеве суббота начнется с облаков, постепенно рассеявшихся к вечеру. Днем до +32°C, без осадков. В воскресенье ожидается ясность без дождей. По народным наблюдениям, избыточное количество комаров в этот день предвещает тёплую, но дождливую концовку месяца.

В Одессе в субботу утром небо будет ясным, хоть и с хмурым опытом. Дневная температура поднимется до +27°C, осадков не ожидается. В воскресенье ожидаются ясные условия, без осадков. Приметы связывают этот период с вредными росами и грозами.

Итак, погода в Украине на выходные будет совмещать ясные дни с кратковременными осадками и грозами в зависимости от региона. Прогноз погоды в Украине поможет жителям планировать свои дела, учитывая народные приметы и современные метеоданные.

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