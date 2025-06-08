Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 9 по 15 червня зробили синоптики та попередили про найспекотніший день.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 9 по 15 червня склали синоптики та розкрили, коли стопчики термометра покажуть за +30 градусів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 9 по 15 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 9-ого числа: на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря підніметься до +35 градусів.

У вівторок 10.06: повітря прогріється до +26 градусів. Хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

Середа 11.06: буде ясно, таким небо й залишатиметься протягом усього дня. Дождів не прогнозується. Температура – від +20 до +27.

У четвер, 12 червня: синоптики обіцяють від 19 до 24 градусів зі знаком "+". Ранок у місті очікується безхмарним, і до кінця доби небозвід лишатиметься ясним.

П'ятниця 13-ого: вранці небо стане ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дождів не прогнозують. Температура повітря – +16 до +23.

Субота 14-ого: хмар не спостерігатиметься, пора обіцяє бути ясною - прогріється від +16 до +23.

Неділя 15.06: небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Протримається +16 до +25. Отже прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє бути стабільно теплим зі спекотним понеділком.

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