Прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня составили синоптики и раскрыли, когда стопчики термометра покажут за +30 градусов, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Sinoptik.ua.
Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 9-го числа: на небе не будет ни одного облака. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +35 градусов.
Во вторник 10.06: воздух прогреется до +26 градусов. Облака на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.
Среда 11:06: будет ясно, таким небо и будет оставаться в течение всего дня. Дождей не прогнозируется. Температура – от +20 до +27.
В четверг, 12 июня: синоптики обещают от 19 до 24 градусов со знаком "+". Утро в городе ожидается безоблачным, и до конца суток будет оставаться ясным.
Пятница тринадцатого: утром небосвод станет ясным, таким он и будет оставаться в течение всего дня. Дожди не прогнозируют. Температура воздуха – +16 до +23.
Суббота 14-ого: облаков не будет наблюдаться, пора обещает быть ясной - прогреется от +16 до +23.
Воскресенье 15.06: небо будет чистом, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Продержится +16 до +25. Итак , прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня станет стабильно теплым с жарким понедельником.
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