Прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня сделали синоптики и предупредили о самом жарком дне.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня составили синоптики и раскрыли, когда стопчики термометра покажут за +30 градусов, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 9-го числа: на небе не будет ни одного облака. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +35 градусов.

Во вторник 10.06: воздух прогреется до +26 градусов. Облака на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Среда 11:06: будет ясно, таким небо и будет оставаться в течение всего дня. Дождей не прогнозируется. Температура – ​​от +20 до +27.

В четверг, 12 июня: синоптики обещают от 19 до 24 градусов со знаком "+". Утро в городе ожидается безоблачным, и до конца суток будет оставаться ясным.

Пятница тринадцатого: утром небосвод станет ясным, таким он и будет оставаться в течение всего дня. Дожди не прогнозируют. Температура воздуха – +16 до +23.

Суббота 14-ого: облаков не будет наблюдаться, пора обещает быть ясной - прогреется от +16 до +23.

Воскресенье 15.06: небо будет чистом, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Продержится +16 до +25. Итак , прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня станет стабильно теплым с жарким понедельником.

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