Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Кіровоградській області є необхідним кроком для запобігання аваріям у майбутньому.

Заплановані масштабні відключення світла на тиждень 2-8 червня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Як інформують міські електромережі, енергетики виконуватимуть планові ремонтні роботи з модернізації інфраструктури.

Так, з 2 по 6 червня щоденно з 9:00 до 17:00 без електропостачання залишатимуться окремі вулиці в обласному центрі.

Зокрема, 2 числа відключення торкнуться Шевченка, Шульгиних, Державності, Веселого, Короткого та інших провулків, а також Кримської та Таврійської вулиць.

3 числа енергетики працюватимуть на Бобринецькому шляху, проспекті Європейському, Володимирській, Ігіта Гаспаряна, Олени Журливої та ряді інших вулиць.

4 числа без світла залишаться мешканці Вознесенської, Чорноморської, Макеєвської, Морської, Середнього провулку та інших.

5-го планові роботи відбудуться на Великій Перспективній, Преображенській, Юрія Липи.

6-го ремонт проводитиметься по Авіаційній, Варшавській, Олени Журливої, Севастопольській, Короленка, Віктора Френчка та Євгена Тельнова.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Кіровоградській області є необхідним кроком для запобігання аваріям у майбутньому. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, аби вони не застали зненацька.

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