Отключение света на неделю 2-8 июня в Кировоградской области является необходимым шагом для предотвращения аварий в будущем.

Планируемые масштабные отключения света на неделю 2-8 июня в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Как информируют городские электросети , энергетики будут выполнять плановые ремонтные работы по модернизации инфраструктуры.

Так, со 2 по 6 июня ежедневно с 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся отдельные улицы в областном центре.

В частности, 2 числа отключения коснутся Шевченко, Шульгиных, Государственности, Веселого, Короткого и других переулков, а также Крымской и Таврической улиц.

3 числа энергетики будут работать на Бобринецком пути, проспекте Европейском, Владимирской, Игита Гаспаряна, Елены Журливой и ряде других улиц.

4 числа без света останутся жители Вознесенского, Черноморского, Макеевского, Морского, Среднего переулка и других.

5-го плановые работы состоятся на Большой Перспективной, Преображенской, Юрия Липы.

6-го ремонт будет проводиться по Авиационной, Варшавской, Елене Журливой, Севастопольской, Короленко, Виктору Френчко и Евгению Тельнову.

Отключение света на неделю 2-8 июня в Кировоградской области является необходимым шагом для предотвращения аварий в будущем. Местных жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам, чтобы они не застали их врасплох.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов в Полтаве: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам выплачивают 10 800 гривен от ООН, названы условия.

Как сообщала Politeka, Графики отключения света на Полтавщине в мае 2025 года: срочное предупреждение, где не будет электричества