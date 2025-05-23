Дефіцит продуктів назріває в Україні, проте в країну почнуть завозити імпортні товари, що дорожчі

Дефіцит продуктів в Україні станеться на вітчизняну продукцію через квітневі заморозки фермери можуть втратити до 50–60% урожаю, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ЗМІ.

Найбільше постраждали абрикоси та персики, значні втрати також зафіксовані серед черешні й вишні. У квітні температура на поверхні ґрунту опускалася нижче нуля, внаслідок чого квіти кісточкових культур сильно пошкодились.

Найбільш критичною ситуація виявилася у Черкаській області — саме там заморозки були особливо інтенсивними й повторювались кілька разів - там може статись найбільший дефіцит продуктів. У Київській області погодні умови були м’якшими, тож наслідки менш руйнівні.

Щодо яблук, то прогнози поки обережні — вплив холодів був нерівномірним по регіонах, тому масштаби можливих втрат поки що не можна точно оцінити.

Позитивні новини стосуються винограду. Оскільки ця культура починає розвиватися пізніше, квітневі морози майже не зачепили її. Закарпаття та південні регіони України, де зосереджено основні виноградники, уникли критичних температурних коливань. Тож очікується, що врожай винограду цього року буде непоганим.

Попри значні втрати, дефіциту продуктів в Україні не передбачається — його компенсує імпорт. Однак це означає, що ціни зростуть, адже продукція з-за кордону завжди дорожча. Відтак українцям цього літа доведеться споживати переважно імпортні абрикоси, персики, сливи, вишні та черешні, а їхня доступність напряму залежатиме від ситуації на світових ринках.

Підсумовуючи, експерти попереджають: через втрати врожаю варто очікувати меншу кількість українських фруктів на прилавках та відчутне подорожчання сезонних кісточкових плодів.

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