Дефицит продуктов назревает в Украине, однако в страну начнут завозить более дорогие импортные товары.

Дефицит продуктов в Украине произойдет на отечественную продукцию из-за апрельских заморозков фермеры могут потерять до 50–60% урожая, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ.

Наиболее пострадали абрикосы и персики, значительные потери также зафиксированы среди черешни и вишни. В апреле температура на поверхности почвы опускалась ниже нуля, в результате чего цветы косточковых культур сильно повредились.

Наиболее критической ситуация оказалась в Черкасской области - именно там заморозки были особенно интенсивными и повторялись несколько раз - там может произойти самый дефицит продуктов. В Киевской области погодные условия были более мягкими, поэтому последствия менее разрушительны.

Что касается яблок, то прогнозы пока осторожны — влияние холодов было неравномерным по регионам, поэтому масштабы возможных потерь пока нельзя точно оценить.

Позитивные новости касаются винограда. Поскольку эта культура начинает развиваться позже, апрельские морозы почти не тронули ее. Закарпатье и южные регионы Украины, где сосредоточены основные виноградники, ушли от критических температурных колебаний. Ожидается, что урожай винограда в этом году будет неплохим.

Несмотря на значительные потери, дефицит продуктов в Украине не предусматривается — его компенсирует импорт. Однако это означает, что цены вырастут, ведь продукция из-за границы всегда дороже. Следовательно, украинцам этим летом придется потреблять преимущественно импортные абрикосы, персики, сливы, вишни и черешни, а их доступность напрямую будет зависеть от ситуации на мировых рынках.

Подытоживая, эксперты предупреждают: из-за потерь урожая следует ожидать меньшее количество украинских фруктов на прилавках и ощутимое удорожание сезонных косточковых плодов.

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