Надбавка до пенсії 2025 буде надходити частині літніх людей, які вже вийшли на заслужений відпочинок, тож розповідаємо деталі.

Надбавка до пенсії 2025 передбачена для громадян із невисокими щомісячними доходами, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді нагадують, що право на звичайну трудову виплату мають ті, кому виповнилося 60 років, але за умови наявності щонайменше 32 років страхового стажу. Якщо є його менше, то вік для виходу на заслужений відпочинок зростає. З 22 роками доведеться працювати до 63-х, а з 15 - до 65-ти.

А от надбавка до пенсії 2025 стосується вже тих, хто має достатній стаж, але отримує менше, ніж мав би. Якщо вам 65 і більше, і ви маєте належний трудовий шлях, ваша виплата повинна становити не менше 40 відсотків від середньої зарплати.

Якщо ця цифра нижча, держава компенсує різницю. Надбавка до пенсії 2025 нараховується автоматично, нічого додатково подавати не треба. Є й інші категорії, які можуть розраховувати на допомогу. Зокрема, громадяни віком від 70.

Так, людям від 70 до 74 передбачено доплату у 300 гривень. Тим, хто вже переступив 75-річний поріг, додадуть 456. А літні люди старші 80 отримають 570. Але й тут є умова: базова виплата має бути меншою за 10 340.

Також держава передбачила додаткові кошти для ветеранів праці. Вони визначаються як подвійний розмір мінімального грошового забезпечення за віком. Тому люди із таким статусом зможуть розраховувати на незначне, але все ж покращення свого матеріального становища.

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