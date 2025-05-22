Прибавка к пенсии 2025 года будет поступать части пожилых людей, которые уже вышли на заслуженный отдых, и рассказываем детали.

Прибавка к пенсии 2025 года предусмотрена для граждан с невысокими ежемесячными доходами, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде напоминают, что право на обычную трудовую выплату имеют те, кому исполнилось 60 лет, но при наличии не менее 32 лет страхового стажа. Если его меньше, то возраст для выхода на заслуженный отдых растет. С 22 годами придется работать до 63-х, а с 15 – до 65-ти.

А вот прибавка к пенсии 2025 года касается уже тех, кто имеет достаточный стаж, но получает меньше, чем должен. Если вам 65 и больше, и у вас есть надлежащий трудовой путь, ваша выплата должна составлять не менее 40 процентов от средней зарплаты.

Если эта цифра ниже, то государство компенсирует разницу. Прибавка к пенсии 2025 года начисляется автоматически, ничего дополнительно подавать не надо. Есть и другие категории, которые могут рассчитывать на помощь. В частности, граждане в возрасте от 70.

Так, людям от 70 до 74 предусмотрена доплата в 300 гривен. Тем, кто уже переступил 75-летний порог, прибавят 456. А пожилые люди старше 80 получат 570. Но и здесь есть условие: базовая выплата должна быть меньше 10 340.

Также государство предусмотрело дополнительные средства для ветеранов труда. Они определяются как двойной размер минимального денежного довольствия по возрасту. Поэтому люди с таким статусом могут рассчитывать на незначительное, но все же улучшение своего материального положения.

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