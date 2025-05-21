Синоптики вже прилюднили прогноз погоди на 22 травня та розповіли, чого чекати українцям в різних куточках.

Прогноз погоди на 22 травня обіцяє українцям по-літньому теплий, але по-різному хмарний день — залежно від регіону, повідомляє Politeka.

У більшості міст країни опадів не очікується, а температура повітря коливатиметься від +12° вранці до +23° вдень.

У Запоріжжі з ранку буде безхмарно, а ясність триматиметься до самого вечора, лише під кінець дня небо вкриють легкі хмари. Температура повітря вдень досягне +22°, вітер північно-західний, до 3,1 м/с.

В Одесі синоптики прогнозують похмуру атмосферу протягом усього дня. Незважаючи на хмарність, опадів не буде, а температура вдень триматиметься на рівні +17°. Вітер посилиться у другій половині дня — до 10 м/с.

У Дніпрі 22 травня очікується ясний і сонячний день, без опадів. Температура повітря сягне +23°, а атмосферний тиск — близько 751 мм рт. ст. Вітер помірний, до 2,9 м/с.

Полтава також тішитиме мешканців сонячною погодою. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +23°, а вночі знизяться до +12°. Вологість повітря буде на рівні 43–70%.

Народний календар нагадує, що з 22 числа починається період передліття, коли можливі часті дощі та грози. В народі кажуть: «Дощ у травні — хліба буде густо». Отже, попри сухі умови, дощі найближчими днями залишаються вірогідними.

Загалом, прогноз погоди на 22 травня вказує на сприятливі умови для прогулянок, роботи на вулиці та поїздок, однак в деяких регіонах варто бути готовими до посилення вітру.

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