Синоптики уже обнародовали прогноз погоды на 22 мая и рассказали, чего ждать украинцам в разных уголках.

Прогноз погоды на 22 мая обещает украинцам по-летнему теплый, но по-разному облачный день - в зависимости от региона, сообщает Politeka.

В большинстве городов страны осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от +12° утром до +23° днем.

В Запорожье с утра будет безоблачно, а ясность будет держаться до самого вечера, лишь к концу дня небо покроют легкие облака.

В Одессе синоптики прогнозируют пасмурную атмосферу на протяжении всего дня. Несмотря на облачность, осадков не будет, а температура днем ​​будет держаться на уровне +17°. Ветер усилится во второй половине дня – до 10 м/с.

В Днепре 22 мая ожидается ясный и солнечный день, без осадков. Температура воздуха достигнет +23°, а атмосферное давление около 751 мм рт. ст. Ветер слабый, до 2,9 м/с.

Полтава будет радовать жителей солнечной погодой. Днем столбики термометров поднимутся до +23°, а ночью снизятся до +12°. Влажность воздуха будет на уровне 43-70%.

Народный календарь напоминает, что с 22 числа начинается период предлетия, когда возможны частые дожди и грозы. В народе говорят: «Дождь в мае – хлеба будет густо». Следовательно, несмотря на сухие условия, дожди в ближайшие дни остаются вероятными.

В целом прогноз погоды на 22 мая указывает на благоприятные условия для прогулок, работы на улице и поездок, однако в некоторых регионах следует быть готовыми к усилению ветра.

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