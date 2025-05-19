Синоптики розповіли, чим здивує прогноз погоди в Києві та області на 20 травня 2025 року, та порадували новинами про потепління.

Експерти Укргідрометцентру поділилися детальним прогнозом погоди для Києва та області на вівторок, 20 травня 2025 року, пише Politeka.

У багатьох регіонах на півдні, сході та в центрі України на вівторок через грози оголошено попередження про метеорологічні явища першого рівня небезпечності, але столицю ця негода омине.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, протягом доби в Києві та області прогноз погоди на 20 травня обіцяє хмарність із проясненнями. Лише місцями пройдуть короткочасні дощі.

Вітер очікується переважно північно-західного напрямку, досить сильний, швидкістю від семи до дванадцяти метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Що стосується температури повітря, то по Київській області прогноз погоди на 20 травня 2025 року передбачає +4+9 градусів, а вдень до +12+17. У столиці при цьому очікується коливання температури від +7+9 в нічні години до +15+17 в денні.

У наступні дні, за словами синоптиків, в Україну почне надходити тепліша повітряна маса, в столиці продовжиться потепління, особливо в середу та четвер відбудеться відчутне підвищення денної температури приблизно до +21+23 градусів, а опади припиняться, лише в суботу, 24 числа, очікується короткочасне похолодання.

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