Експерти Укргідрометцентру поділилися детальним прогнозом погоди для Києва та області на вівторок, 20 травня 2025 року, пише Politeka.
У багатьох регіонах на півдні, сході та в центрі України на вівторок через грози оголошено попередження про метеорологічні явища першого рівня небезпечності, але столицю ця негода омине.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, протягом доби в Києві та області прогноз погоди на 20 травня обіцяє хмарність із проясненнями. Лише місцями пройдуть короткочасні дощі.
Вітер очікується переважно північно-західного напрямку, досить сильний, швидкістю від семи до дванадцяти метрів за секунду, повідомляє Politeka.
Що стосується температури повітря, то по Київській області прогноз погоди на 20 травня 2025 року передбачає +4+9 градусів, а вдень до +12+17. У столиці при цьому очікується коливання температури від +7+9 в нічні години до +15+17 в денні.
У наступні дні, за словами синоптиків, в Україну почне надходити тепліша повітряна маса, в столиці продовжиться потепління, особливо в середу та четвер відбудеться відчутне підвищення денної температури приблизно до +21+23 градусів, а опади припиняться, лише в суботу, 24 числа, очікується короткочасне похолодання.
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