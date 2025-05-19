Синоптики рассказали, чем удивит прогноз погоды в Киеве и области на 20 мая 2025 года, и порадовали новостями о потеплении.

Эксперты Укргидрометцентра поделились подробным прогнозом погоды для Киева и области на вторник, 20 мая 2025 года, пишет Politeka.

Во многих регионах на юге, востоке и в центре Украины на вторник из-за грозы объявлено предупреждение о метеорологических явлениях первого уровня опасности, но столицу это ненастье обойдет.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в сутки в Киеве и области прогноз погоды на 20 мая обещает облачность с прояснениями. Лишь местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, достаточно сильный, скоростью от семи до двенадцати метров в секунду, сообщает Politeka.

Что касается температуры воздуха, то по Киевской области прогноз погоды на 20 мая 2025 года предполагает +4+9 градусов, а днем ​​до +12+17. В столице при этом ожидается колебание температуры от +7+9 в ночные часы до +15+17 в дневные.

В последующие дни, по словам синоптиков, в Украину начнет поступать более теплая воздушная масса, в столице продолжится потепление, особенно в среду и четверг произойдет ощутимое повышение дневной температуры приблизительно до +21+23 градусов, а осадки прекратятся, только в субботу, 24 числа, ожидается кратковременное похолодание.

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