Через подорожчання продуктів у Вінниці місцеві мешканці змушені шукати більш вигідні місяця для покупок.

Подорожчання продуктів у Вінниці стало помітним вже в середині травня, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу «Мінфін», зросли ціни на сметану, м’ясо, яблука та хліб.

Так, середня ціна сметани «Президент» 15% (350 г) у травні становить 53,99 грн, тоді як у квітні — 53,14. Найдорожче її продають у Novus (53,99), а найдешевше — в Metro (53,98). Для порівняння, у місцевих супермаркетах мережі «Сільпо» схожа сметана марки «Галичина» коштує 54,99 гривні за 300 г.

Буженина «Ятрань» подорожчала з 570,70 грн/кг у квітні до 603,53 у травні. У Novus коштує найдорожче — 639 за кг, а найдешевше — у Megamarket (529,60). Схожий продукт — буженина від «Майстерня ковбас» — продається у «Сільпо» за 56,90 гривень за 100 г.

Свинина грудинка теж подорожчала: з 201,52 грн до 211,45. Найнижча вартість — в «Ашані» (199,90), а найвища — у Megamarket (229). Водночас вирізка свинини у «Сільпо» вартує 36,19 за 100 г.

Ціни на пшеничний хліб нарізкою (650 г) теж зросли — із 41,53 грн до 43,65. У Megamarket хліб коштує 39,80, а в Novus — 47,49.

Єдиним товаром без змін залишилися курячі яйця «Ясенсвіт» (30 шт): у середньому — 230,80 гривень. Для порівняння, яйця сорту С0 у місцевих «Сільпо» продаються за 81,49 за десяток.

Отже, подорожчання продуктів у Вінниці торкнулося майже всіх категорій товарів першої необхідності.

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