Из-за подорожания продуктов в Виннице местные жители вынуждены искать более выгодные луны для покупок.

Подорожание продуктов в Виннице стало заметно уже в середине мая, сообщает Politeka.

Согласно данным портала «Минфин», выросли цены на сметану, мясо, яблоки и хлеб.

Так, средняя цена сметаны "Президент" 15% (350 г) в мае составляет 53,99 грн, тогда как в апреле - 53,14. Дороже всего ее продают в Novus (53,99), а дешевле всего — в Metro (53,98). Для сравнения, в местных супермаркетах сети «Сільпо» схожая сметана марки «Галичина» стоит 54,99 гривны за 300 г.

Буженина "Ятрань" подорожала с 570,70 грн/кг в апреле до 603,53 в мае. У Novus стоит дороже всего – 639 за кг, а самый дешевый – в Megamarket (529,60). Похожий продукт – буженина от «Мастерская колбас» – продается в «Сільпо» за 56,90 гривен за 100 г.

Свинина грудинка тоже подорожала: с 201,52 грн. до 211,45. Самая низкая стоимость – в «Ашане» (199,90), а самая высокая – в Megamarket (229). В то же время вырезка свинины в Сильпо стоит 36,19 за 100 г.

Цены на пшеничный хлеб нарезкой (650 г) тоже выросли – с 41,53 грн до 43,65. В Megamarket хлеб стоит 39,80, а в Novus – 47,49.

Единственным товаром без изменений остались куриные яйца «Ясенсвит» (30 шт): в среднем – 230,80 гривен. Для сравнения, яйца сорта С0 у местных Сильпо продаются за 81,49 за десяток.

Следовательно, подорожание продуктов в Виннице коснулось почти всех категорий товаров первой необходимости.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, денежная помощь для пенсионеров: украинцам выплачивают 10 800 гривен от ООН, названы условия.

Как сообщала Politeka, Графики отключения света в мае 2025 года: срочное предупреждение, где не будет электричества