У 2025 році Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка регулює виплати до Дня Незалежності в Дніпрі для осіб, передбачених Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», повідомляє Politeka.

За інформацією ПФУ, виплати будуть надані відповідно до постанови Кабміну № 1396 від 27 грудня 2023 року. Це стосується ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також жертв нацистських переслідувань.

У 2025 році процедура не змінюється порівняно з попереднім роком. Пенсіонери, які мають право на разову грошову допомогу, отримають її в серпні разом із пенсією. Заявлятися окремо не потрібно – нараховання будуть автоматичними. Ветерани, які працюють чи проходять службу та не є пенсіонерами, отримають свої кошти через рахунки військових частин або організацій, де вони працюють чи служать, за заявками роботодавців.

Якщо ви не є пенсіонером і не проходите службу, але маєте право на виплати до Дня Незалежності в Дніпрі, для отримання грошей потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. Її можна подати кількома способами: особисто, звернувшись до Пенсійного фонду або центру надання адміністративних послуг, через пошту або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду з накладанням електронного підпису. У документі слід вказати реквізити паперів, що підтверджують особу, а також номер банківського рахунка.

Заяву необхідно подати до 1 серпня 2025 року, але є можливість продовжити термін до 1 жовтня того ж року.

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