В 2025 году Кабинет Министров Украины принял постановление, регулирующее выплаты ко Дню Независимости в Днепре для лиц, предусмотренных Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», сообщает Politeka.

По информации ПФУ , выплаты будут предоставлены в соответствии с постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года. Это касается ветеранов войны, лиц, обладающих особыми заслугами перед Родиной, а также жертв нацистских преследований.

В 2025 году процедура не меняется по сравнению с предыдущим годом. Пенсионеры, имеющие право на разовую денежную помощь, получат ее в августе вместе с пенсией. Заявляться отдельно не нужно – начисления будут автоматическими. Ветераны, работающие или проходящие службу и не являющиеся пенсионерами, получат свои средства через счета воинских частей или организаций, где они работают или служат, по заявкам работодателей.

Если вы не пенсионер и не проходите службу, но имеете право на выплаты ко Дню Независимости в Днепре, для получения денег нужно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Ее можно подать несколькими способами: лично, обратившись в Пенсионный фонд или центр предоставления административных услуг, по почте или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда с наложением электронной подписи. В документе следует указать реквизиты бумаг, подтверждающих личность, а также номер банковского счета.

Заявление необходимо подать до 1 августа 2025, но есть возможность продлить срок до 1 октября того же года.

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