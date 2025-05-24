Робота для пенсіонерів у Запоріжжі завжди знайдеться, і місцеві жителі повинні знати, як можна натрапити на нові вакансії.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі дає змогу не сидіти на місці та залишатися активним, до того ж, заробляючи кошти, повідомляє Politeka.

У місті є кілька цікавих варіантів для тих, хто хоче залишатися на плаву і не залежати лише від державних виплат. Згідно з оголошеннями на платформі OLX.ua, наразі є кілька актуальних вакансій, які виглядають досить привабливо.

Що важливо, робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає не лише адекватні умови, а й офіційне оформлення. Зокрема, одна з пропозицій для літніх людей — приймальник вторсировини. Там шукають відповідальних людей для збору та прийому сировини.

Графік з 6 до 17. Оскільки це праця, що не вимагає особливих навичок, важливіше бути чесним і порядним. Зарплата тут варіюється від 8 000 до 13 000 гривень на місяць, причому її виплачують щотижня.

Ще один аріант - робота для пенсіонерів у Запоріжжі продавцем у продовольчому магазині на правому березі. Продавець повинен мати досвід. Офіційне працевлаштування, стабільна зарплата від 8 000 до 12 000 на місяць та графік «тиждень через тиждень». Тут платять 500 гривень на день, плюс відсоток від продажів.

А для людей, які мають досвід у технічних професіях, є місце шліфувальника для виготовлення штампів у інструментальному виробництві. Ця праця підійде тим, хто шукає підробіток або хоче працювати на повну ставку. Заробітна плата може сягати від 16 000 до 20 000 гривень на місяць, з щоденною оплатою.

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