Работа для пенсионеров в Запорожье всегда найдется, и местные жители должны знать, как можно встретить новые вакансии.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет не сидеть на месте и оставаться активной, к тому же зарабатывая средства, сообщает Politeka.

В городе есть несколько интересных вариантов для тех, кто хочет оставаться на плаву и не зависеть только от государственных выплат. Согласно объявлениям на платформе OLX.ua, есть несколько актуальных вакансий, которые выглядят довольно привлекательно.

Что немаловажно, работа для пенсионеров в Запорожье предусматривает не только адекватные условия, но и официальное оформление. В частности, одно из предложений для пожилых людей — приемник вторсырья. Там ищут ответственных людей по сбору и приему сырья.

График с 6 до 17. Поскольку это труд, не требующий особых навыков, важнее быть честным и порядочным. Зарплата здесь варьируется от 8000 до 13000 гривен в месяц, причем ее выплачивают еженедельно.

Еще один ариант – работа для пенсионеров в Запорожье продавцом в продовольственном магазине на правом берегу. Продавец должен иметь опыт. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата от 8 000 до 12 000 в месяц и график недели через неделю. Здесь платят 500 гривен в день плюс процент от продаж.

А для людей, имеющих опыт в технических профессиях, место шлифовщика для изготовления штампов в инструментальном производстве. Этот труд подойдет тем, кто ищет подработку или хочет работать на полную ставку. Заработная плата может достигать от 16 000 до 20 000 гривен в месяц с ежедневной оплатой.

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