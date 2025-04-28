Робота в Харкові пропонує безліч варіантів, де готові платити гідні гроші, навіть якщо у вас поки що немає солідного досвіду.

Робота в Харкові знайдеться для всіх бажаючих, а особливо цінними є люди, які готові вчитися та відповідально ставитися до своїх обов'язків, повідомляє Politeka.

Висока зарплата є цілком реальним сценарієм, якщо знати, де шукати. Ми проаналізували вакансії з високими зарплатами на Work.ua та зробили добірку найгарячіших пропозицій.

Для тих, хто любить спілкування та має цікавість до техніки, є робота в Харкові продавця-консультанта в магазині електроніки. Середня зарплата тут понад 29 тисяч гривень, але мотивовані співробітники спокійно виходять на 40–45.

Плюс є 15 видів грошових бонусів щомісяця. Компанія вкладається в своїх людей: з першого ж дня оплачують стажування, пропонують абонементи на спорт і курси англійської. Графік - на вибір, а ще важливо, що магазини розташовані практично біля всіх станцій метро.

Ще одна пропозиція - регіональний продавець мобільних телефонів і аксесуарів. Робота в Харкові може приносити тут 50–60 тисяч гривень щомісяця. А для найактивніших і більше. Виплати двічі на місяць, премії за навчання новачків, щоденна оплата стажування.

Тим, хто вже працював у цій сфері, на старті видають премію 10 тисяч гривень. Крім стабільного доходу є гарні перспективи: кар’єрне зростання до тренера чи регіонального менеджера, навчання за рахунок компанії та навіть подорожі Україною.

Є й вакансії, де досвід має трохи більше значення, але й зарплата відповідна. Наприклад, менеджер з продажу меблів може заробляти до 45 тис. Ставка плюс відсоток, легке навчання, кар’єрний ріст і прозорі умови. Тут головне - бажання продавати, уміння спілкуватися з клієнтами й трохи любові до дизайну.

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