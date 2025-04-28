Работа в Харькове предлагает множество вариантов, где готовы платить достойные деньги, даже если у вас пока нет солидного опыта.

Работа в Харькове найдется для всех желающих, а особенно ценны люди, которые готовы учиться и ответственно относиться к своим обязанностям, сообщает Politeka.

Высокая зарплата вполне реальный сценарий, если знать, где искать. Мы проанализировали вакансии с высокими зарплатами на Work.ua и сделали подборку самых горячих предложений.

Для тех, кто любит общение и интерес к технике, есть работа в Харькове продавца-консультанта в магазине электроники. Средняя зарплата здесь более 29 тысяч гривен, но мотивированные сотрудники спокойно выходят на 40-45.

Плюс есть 15 видов денежных бонусов ежемесячно. Компания вкладывается в своих людей: с первого дня оплачивают стажировку, предлагают абонементы на спорт и курсы английского. График – на выбор, а еще важно, что магазины расположены практически у всех станций метро.

Еще одно предложение – региональный продавец мобильных телефонов и аксессуаров. Работа в Харькове может приносить здесь 50-60 тысяч гривен ежемесячно. А для самых активных и больше. Выплаты дважды в месяц, премии за обучение новичков, ежедневная оплата стажировки.

Тем, кто уже работал в этой сфере, на старте выдают премию в 10 тысяч гривен. Кроме стабильного дохода есть хорошие перспективы: карьерный рост к тренеру или региональному менеджеру, обучение за счет компании и даже путешествия по Украине.

Есть и вакансии, где опыт имеет немного большее значение, но и зарплата соответствующая. Например, менеджер по продажам мебели может зарабатывать до 45 тыс. Ставка плюс процент, легкое обучение, карьерный рост и прозрачные условия. Здесь главное – желание продавать, умение общаться с клиентами и немного любви к дизайну.

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