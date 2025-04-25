Прогноз погоди в Одесі на суботу, 26 квітня 2025 року, очікується весняна атмосфера.

У суботу, 26 квітня 2025 року, в Одесі очікується по-справжньому весняний день із теплою та сонячною погодою , передає Politeka.

За даними синоптиків, протягом доби утримається ясна та суха обстановка без опадів.

З раннього ранку небо над містом буде чистим, без жодних ознак хмарності.

Але небо в Одесі в цей день буде ясним, але вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Вдень піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути.

Температура повітря почне поступово підвищуватися, і до полудня досягне комфортних +21 ° C - відмінні умови для прогулянок, відпочинку в зелених зонах та біля моря.

Імовірність опадів вкрай низька, а легкий вітер зі швидкістю близько 2,9 м/с та змінним напрямом створить приємну прохолоду.

Ближче до вечора температура трохи знизиться до +18 ... +20 ° C, залишаючись комфортною для вечірніх прогулянок на свіжому повітрі. Ясно небо збережеться до самого заходу сонця.

Атмосферний тиск буде трохи вищим за норму, що може злегка вплинути на чутливих до погоди людей, проте серйозного дискомфорту не очікується.

Вологість повітря коливається від 37 до 70%, а рівень УФ-випромінювання досягне помірних значень - близько 6.

Магнітне поле залишиться стабільним.

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