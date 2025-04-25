Прогноз погоды в Одессе на субботу, 26 апреля 2025 года, ожидается весенняя атмосфера.

В субботу, 26 апреля 2025 года, в Одессе ожидается по-настоящему весенний день с теплой и солнечной погодой, передает Politeka.

По данным синоптиков, на протяжении суток сохранится ясная и сухая обстановка без осадков.

С раннего утра небо над городом будет чистым, без малейших признаков облачности.

Но небо в Одессе в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Температура воздуха начнёт постепенно повышаться, и к полудню достигнет комфортных +21°C — отличные условия для прогулок, отдыха в зелёных зонах и у моря.

Вероятность осадков крайне низкая, а легкий ветер со скоростью около 2,9 м/с и переменным направлением создаст приятную прохладу.

Ближе к вечеру температура немного снизится до +18…+20°C, оставаясь комфортной для вечерних прогулок на свежем воздухе. Ясное небо сохранится до самого заката.

Атмосферное давление будет немного выше нормы, что может слегка повлиять на чувствительных к погоде людей, однако серьезного дискомфорта не ожидается.

Влажность воздуха колеблется от 37% до 70%, а уровень УФ-излучения достигнет умеренных значений — около 6.

Магнитное поле останется стабильным.

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