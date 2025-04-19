Погода в Одесі на 20 квітня, синоптики обіцяють теплу та сонячну неділю.

Неділя, 20 квітня 2025 року, принесе до Одеси м'яку весняну погоду та яскраве сонце, передає Politeka.

Прогноз на цей день особливо порадує мешканців та гостей міста, адже він співпадає з Великоднем – і умови для свята будуть максимально сприятливими.

За інформацією метеорологів, ранок почнеться з невеликої хмарності, але вже до полудня небо проясниться. Протягом дня та ввечері очікується виключно сонячна погода без опадів.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19°C, створюючи комфортну атмосферу для прогулянок та сімейних зустрічей на свіжому повітрі.

Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, без хмар.

Атмосферний тиск трохи перевищить норму, що може трохи вплинути на самопочуття метеозалежних людей, проте серйозних перепадів не очікується.

У наступні дні в Одесі також утримається суха та стабільна погода. Опадів буде вкрай мало, що сприятливо позначиться на загальному кліматі та настрої городян.

Загалом у країні температурні показники залишаються в межах +10…+15°C, а в західних регіонах повітря прогріється до +23°C.

У другій половині місяця дощі стануть ще більш рідкісними та короткочасними, рівень вологості варіюватиметься, але істотних опадів не передбачається.

Метеорологи відзначають стійку тенденцію до потепління по всій території України з помірним зростанням температури та незначними погодними коливаннями.

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