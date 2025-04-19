Погода в Одессе на 20 апреля, синоптики обещают теплое и солнечное воскресенье.

Воскресенье, 20 апреля 2025 года, принесет в Одессу мягкую весеннюю погоду и яркое солнце, передает Politeka.

Прогноз на этот день особенно порадует жителей и гостей города, ведь он совпадает с Пасхой — и условия для праздника будут максимально благоприятными.

По информации метеорологов, утро начнется с легкой облачности, но уже к полудню небо прояснится. В течение дня и вечером ожидается исключительно солнечная погода без каких-либо осадков.

Ночные температуры составят от +11 до +15°C. Днём столбики термометров поднимутся до +19°C, создавая комфортную атмосферу для прогулок и семейных встреч на свежем воздухе.

На протяжении всего дня небо останется чистым, без туч. Осадков не предвидится. Ветер будет слабым до умеренного, с переменным направлением и скоростью около 1,2 м/с — это обеспечит легкую прохладу в солнечную погоду.

Атмосферное давление немного превысит норму, что может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей, однако серьезных перепадов не ожидается.

В последующие дни в Одессе также сохранится сухая и стабильная погода. Осадков будет крайне мало, что благоприятно скажется на общем климате и настроении горожан.

В целом по стране температурные показатели остаются в пределах +10…+15°C, а в западных регионах воздух прогреется до +23°C.

Во второй половине месяца дожди станут ещё более редкими и кратковременными, уровень влажности будет варьироваться, но существенных осадков не предвидится.

Метеорологи отмечают устойчивую тенденцию к потеплению по всей территории Украины, с умеренным ростом температуры и незначительными погодными колебаниями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.