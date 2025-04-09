Місцеві мешканці не можуть не помітити подорожчання яєць у Харкові, і кожного разу цінники ще більше переписують.

Подорожчання яєць у Харкові призвело до того, що десяток вартує на 25% більше, ніж раніше, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надав Департамент адміністративних послуг і споживчого ринку міської ради. В мерії зазначають, що ситуація з товаром продовжує бити по гаманцях звичайних українців.

Нещодавно, після рекордного зростання цін восени 2024 року, на початку 2025-го спостерігалося певне зниження – продукція стала дешевшою на 15-20%. Однак зараз ситуація змінилася: вартість десятка варіюється від 60 до 85 гривень, в залежності від категорії, упаковки та виробника.

Якщо порівнювати з лютим 2025 року, подорожчання яєць у Харкові вже становить близько 25%. Важливо, що аналітики кажуть, що це також може бути пов’язане з наближенням Великодня, коли попит різко зростає. Багато хто з експертів прогнозує, що протягом квітня вартість м ще боже підскочити ще більше.

Така ситуація на ринку в 2025 році спричинена цілим рядом факторів, наголошують експерти. Основною причиною, за словами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, є збільшення витрат на корми, на які припадає близько 70% собівартості товару. Це, у свою чергу, зумовлено високими витратами на зернові культури після неврожайного року.

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