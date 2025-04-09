Местные жители не могут не заметить подорожание яиц в Харькове, и каждый раз ценники еще больше переписываются.

Подорожание яиц в Харькове привело к тому, что десяток стоит на 25% больше, чем раньше, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставил Департамент административных услуг и потребительского рынка. В мэрии отмечают, что ситуация продолжает бить по кошелькам обычных украинцев.

Недавно после рекордного роста цен осенью 2024 года в начале 2025-го наблюдалось определенное снижение – продукция стала дешевле на 15-20%. Однако сейчас ситуация изменилась: стоимость десятка варьируется от 60 до 85 гривен в зависимости от категории, упаковки и производителя.

По сравнению с февралем 2025 года подорожание яиц в Харькове уже составляет около 25%. Важно, что аналитики говорят, что это также может быть связано с приближающейся Пасхой, когда спрос резко растет. Многие эксперты прогнозируют, что в течение апреля стоимость м еще боже подскочить еще больше.

Такая ситуация на рынке в 2025 году вызвана целым рядом факторов, отмечают эксперты. Основная причина, по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, — увеличение расходов на корма, на которые приходится около 70% себестоимости товара. Это, в свою очередь, обусловлено высокими затратами на зерновые культуры после неурожайного года.

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