Грошова допомога в Харкові та області призначається певним категоріям громадян, пояснюємо, як подати заявку.

Грошова допомога в Харкові та області буде виплачена в рамках нового етапу проєкту для постраждалих від війни мешканців Харківщини, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організації Caritas-Spes Ukraine у Facebook.

Згідно з інформацією організації, фінансова підтримка буде призначена домогосподарствам регіону, які займаються сільським господарством або мають намір відновити його після руйнівних наслідків війни.

Програма охоплюватиме обласний центр, села Яковенкове, Нова Гусарівка (Балаклійська громада), Осиковий Гай, Проліснянська (Чкаловська громада) та інші. Підтримку отримають також родини, які розвивають або планують відновити своє сільськогосподарське виробництво.

Грошова допомога в Харкові та області можна використати для:

Купівлі насіння;

Придбання добрив;

Закупівлі сільськогосподарської техніки та інвентарю для обробки землі.

Щоб зареєструватися на виплати в межах нового етапу проєкту за підтримки Норвегії, можна зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 300 344 (дзвінки безкоштовні для всіх операторів).

Також для додаткової інформації можна звертатися до Карітас-Спес-Харків за наступними номерами:

+380671040206;

+3800671558077;

+380671551341;

+380671550114;

+380671241773;

+380671550830.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.