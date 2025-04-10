Денежная помощь в Харькове и области назначается определенным категориям граждан, объясняем, как подать заявку.

Денежная помощь в Харькове и области будет выплачена в рамках нового этапа проекта для пострадавших от войны жителей Харьковщины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации Caritas-Spes Ukraine в Facebook.

Согласно информации организации, финансовая поддержка будет назначена домохозяйствам региона, которые занимаются сельским хозяйством или намерены восстановить его после разрушительных последствий войны.

Программа будет охватывать областной центр, села Яковенково, Новая Гусаровка (Балаклейская община), Осиновая Роща, Пролеснянская (Чкаловская община) и другие. Поддержку получат также семьи, развивающие или планирующие возобновить свое сельскохозяйственное производство.

Денежную помощь в Харькове и области можно использовать для:

Покупки семян;

Приобретение удобрений;

закупки сельскохозяйственной техники и инвентаря для обработки земли.

Чтобы зарегистрироваться на выплаты в рамках нового этапа проекта при поддержке Норвегии, можно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0800300344 (звонки бесплатны для всех операторов).

Также для дополнительной информации можно обращаться в Каритас-Спес-Харьков по следующим номерам:

+380671040206;

+3800671558077;

+380671551341;

+380671550114;

+380671241773;

+380671550830.

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