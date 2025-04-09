Пенсія в Харкові, яка не була виплачена до відновлення виплат, здійснюються за спеціальною програмою

Пенсія в Харкові не надалася чоловікові після смерті діда, хоча він звернувся до ПФУ з заявою щодо виплати недоотриманої виплати на підставі свідоцтва про спадщину, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Дзержинського районного суду.

Пенсія в Харкові була нарахована місятянину частково, а саме: 21 жовтня — 2 361 гривня, 12 листопада — 2 361 гривня, 9 грудня — 2 361 гривня. Чоловік звернувся до суду з проханням стягнути залишок недоотриманої пенсії у сумі 164 056, що є частиною спадщини.

Сума була визначена згідно з нормами статей 46 та 52 Закону України «Про загальне державне пенсійне страхування» і становить 171 139 гривень. Виплата пенсії може припинятися за різних обставин, зокрема у разі недостовірних відомостей у документах, смерті пенсіонера або за рішенням суддів.

Гроші, яки не булы виплачена до відновлення виплат, здійснюються за спеціальною програмою, передбаченою у бюджеті Пенсійного фонду на відповідний рік, у тому числі на виконання судових рішень.

Суд задовольнив позов чоловіка та ухвалив рішення стягнути з Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області суму недоотриманої пенсії в розмірі 164 056 грн у порядку спадкування за заповітом. Він зазначив, що позивач має право на спадок відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що є спеціальним у цьому випадку правовим актом.

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