Пенсия в Харькове, которая не была выплачена до возобновления выплат, осуществляется по специальной программе

Пенсия в Харькове не предоставилась мужу после смерти деда, хотя он обратился в ПФУ с заявлением о выплате недополученной выплаты на основании свидетельства наследства, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Дзержинского районного суда.

Пенсия в Харькове была начислена месяцянину частично, а именно: 21 октября – 2 361 гривна, 12 ноября – 2 361 гривна, 9 декабря – 2 361 гривна. Мужчина обратился в суд с просьбой взыскать остаток недополученных денег на сумму 164 056, что является частью наследства.

Сумма была определена согласно нормам статей 46 и 52 Закона Украины "Об общем государственном пенсионном страховании" и составляет 171 139 гривен. Выплата может прекращаться при разных обстоятельствах, в частности, в случае недостоверных сведений в документах, смерти пожилого человека или по решению судей.

Деньги, которые не были выплачены до возобновления выплат, осуществляются по специальной программе, предусмотренной в бюджете ПФУ на соответствующий год, в том числе на исполнение судебных решений.

Суд удовлетворил иск мужчины и принял решение взыскать с Главного управления ПФУ в Харьковской области сумму недополученных денег в размере 164 056 грн в порядке наследования по завещанию. Он отметил, что истец имеет право на наследствие в соответствии с Законом Украины, являющимся специальным в этом случае правовым актом.

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