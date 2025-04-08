Місцевим мешканцям довелося зіткнутися із ситуацією, коли підвищення тарифів на воду в Харкові б'є по гаманцю.

Підвищення тарифів на воду в Харкові та області вступило в дію з квітня 2025 року, що необмінно позначиться на фінансовому становищі містян, повідомляє Politeka.

Така ситуація стосується не всіх спожівачів, але деякі категорії споживачів помітно відчують зміни у своїх платіжках.

За інформацією Національної комісії, яка регулює енергетичний сектор та комунальні послуги, для населення міста ціни залишаються на рівні 24 лютого 2022 року. Ціна на централізоване водопостачання становить 16,032 грн за кубометр, а на водовідведення — 8,484 за кубометр. Тобто для мешканців міста цифри в платіжках не зміняться, а загальна сума за цю послугу для домогосподарств і надалі складатиме 24,516 гривень за кубометр.

Водночас для інших українців, зокрема юридичних осіб, ціни зростуть. Послуга для них куштуватиме 39, а водовідведення — 18,792 за кубометр.

Для жителів Височанської громади також відбудеться підвищення тарифів на воду в Харкові. З квітня 2025 року вони складатимуть 52 гривні за водопостачання та 38,56 за водовідведення. Місцеві органи влади наголосили, що громадяни, які не зможуть сплачувати нові такі суми, можуть звертатися за призначенням субсидій для зменшення фінансового навантаження.

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