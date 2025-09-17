Нова система оплати проїзду у Полтаві не лише економить час на посадку, а й підвищує комфорт.

Нова система оплати проїзду у Полтаві наразі проходить пілотування в громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає директор «Фарго Сістемс» Вячеслав Поспєлов.

Для експерименту обладнали два автобуси та один тролейбус сучасними стаціонарними валідаторами, що дають змогу пасажирам самостійно розраховуватися за поїздку без кондуктора.

За словами Вячеслава Поспєлова, директора компанії «Фарго Сістемс», саме ця організація відповідає за впровадження електронного квитка у Полтаві. Нові валідатори кріпляться на поручнях, і для оплати достатньо піднести транспортну картку або сумісний гаджет до зчитувача — платіж фіксується автоматично.

Фахівці компанії підкреслюють, що процес тестування потребує часу. Техніка складна у налаштуванні, а подібні моделі вже працюють лише у кількох українських містах, зокрема в Івано-Франківську, Тернополі та частково у Львові. У Полтаві використовують нову версію, яка не друкує паперові квитки, що робить оплату швидшою та сучаснішою.

Наразі валідатори встановлюють у транспорті для того, щоб пасажири могли оплачувати поїздки самостійно. Нова система оплати проїзду у Полтаві не лише економить час на посадку, а й підвищує комфорт використання комунальних автобусів і тролейбусів.

За планом, до вересня 2026 року всі транспортні засоби комунального підприємства мають бути оснащені цими пристроями. Точна кількість валідаторів поки що не уточнюється, але в найближчому майбутньому їх встановлять у більшій кількості тролейбусів та автобусів, поступово поширюючи нову систему на весь міський транспорт.

Джерело: Полтавська хвиля

