Новая система оплаты проезда в Полтаве не только экономит время на посадку, но повышает комфорт.

Новая система оплаты проезда в Полтаве проходит пилотирование в общественном транспорте города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет директор «Фарго Системс» Вячеслав Поспелов.

Для эксперимента оборудовали два автобуса и один троллейбус современными стационарными валидаторами, позволяющими пассажирам самостоятельно рассчитываться за поездку без кондуктора.

По словам Вячеслава Поспелова, директора компании "Фарго Системс", именно эта организация отвечает за внедрение электронного билета в Полтаве. Новые валидаторы крепятся на перилах, и для оплаты достаточно поднести транспортную карту или совместимый гаджет к считывателю – платеж фиксируется автоматически.

Специалисты компании подчеркивают, что процесс тестирования требует времени. Техника сложна в настройке, а подобные модели уже работают только в нескольких украинских городах, в частности, в Ивано-Франковске, Тернополе и частично во Львове. В Полтаве используется новая версия, которая не печатает бумажные билеты, что делает оплату более быстрой и современной.

В настоящее время валидаторы устанавливают в транспорте для того, чтобы пассажиры могли оплачивать поездки самостоятельно. Новая система оплаты проезда в Полтаве не только экономит время посадки, но и повышает комфорт использования коммунальных автобусов и троллейбусов.

По плану, до сентября 2026 все транспортные средства коммунального предприятия должны быть оснащены этими устройствами. Точное количество валидаторов пока не уточняется, но в ближайшем будущем они будут установлены в большем количестве троллейбусов и автобусов, постепенно распространяя новую систему на весь городской транспорт.

Источник: Полтавская волна

