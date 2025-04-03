Підвищення тарифів на комуналку у Харкові неминуче, і мешканцям треба бути готовими до нових реалій.

Підвищення тарифів на комуналку в Харкові поки не відбулося, але надходять неприємні "сигнали" з області, повідомляє Політека.

Вартість водопостачання, електроенергії та опалення для мешканців міста залишиться на рівні попередніх місяців. Однак у деяких громадах області вже анонсували підняття цін через зростання витрат на обслуговування мереж.

У місті для населення ціна на холодну воду залишиться на рівні 24,516 грн за кубометр. Ціна водовідведення – 8,484. Для інших споживачів вона зросте до 39 грн/м³, що пов’язано зі збільшенням витрат на утримання водопровідних мереж. Вартість гарячої води залежатиме від постачальника та наявності сушарок у будинку. Вона коливатиметься у межах 80,62–93,22 гривень за кубометр.

А за електроенергію вся Украна платить 4,32 зривень за кВт∙год. Водночас для будинків без газопостачання під час опалювального сезону передбачені пільгові умови – 2,64 для споживання до 2000 кВт∙год на місяць. Вартість опалення для містян не зміниться і становитиме 39,38 за квадратний метр житла, а одна гігакалорія тепла обійдеться у 1539,5.

Підвищення тарифів на комуналку в Харкові не відбудеться у квітні, проте у Височанській громаді (Харківська область) з 1 числа підвищується ціна водопостачання до 52, а водовідведення – до 38,56. Основними причинами такої ситуації називають зношеність мереж, зростання витрат на електроенергію та оплату праці.

Влада громади нагадала, що малозабезпечені жителі можуть звернутися за субсидіями, щоб компенсувати частину витрат. Газ у квітні коштуватиме в межах 7,96–7,99 залежно від постачальника. Для споживачів без лічильника встановлено фіксовані суми – від 26,11 до 83,82 за особу.

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