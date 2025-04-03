Повышение тарифов на коммуналку в Харькове неизбежно, и жителям нужно быть готовыми к новым реалиям.

Повышения тарифов на коммуналку в Харькове пока не произошло, но поступают неприятные "сигналы" из области, сообщает Политека.

Стоимость водоснабжения, электроэнергии и отопления для жителей города останется на уровне предыдущих месяцев. Однако в некоторых общинах области уже анонсировали поднятие цен на обслуживание сетей.

В городе для населения цена холодной воды останется на уровне 24,516 грн за кубометр. Цена водоотвода – 8,484. Для других потребителей она вырастет до 39 грн/м³, что связано с увеличением затрат на содержание водопроводных сетей. Стоимость горячей воды зависит от поставщика и наличия сушилок в доме. Она будет колебаться в пределах 80,62–93,22 гривны за кубометр.

А за электроэнергию вся Украина платит 4,32 уровня за кВт∙ч. В то же время, для домов без газоснабжения во время отопительного сезона предусмотрены льготные условия – 2,64 для потребления до 2000 кВт∙ч в месяц. Стоимость отопления для горожан не изменится и составит 39,38 квадратного метра жилья, а одна гигакалория тепла обойдется в 1539,5.

Повышение тарифов на коммуналку в Харькове не состоится в апреле, однако в Высочанском сообществе (Харьковская область) с 1 числа повышается цена водоснабжения до 52, а водоотвод – до 38,56. Основными причинами такой ситуации называют износ сетей, рост затрат на электроэнергию и оплату труда.

Власти общины напомнили, что малообеспеченные жители могут обратиться за субсидиями, чтобы компенсировать часть расходов. Газ в апреле будет стоить в пределах 7,96–7,99 в зависимости от поставщика. Для потребителей без счетчика установлены фиксированные суммы – от 26,11 до 83,82 за человека.

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