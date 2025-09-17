Подорожчання проїзду в Київській області тепер офіційно набрало чинності, і мешканці повинні враховувати нові тарифи при плануванні поїздок.

Подорожчання проїзду в Київській області стало неминучим після трирічного збереження стабільних тарифів, повідомляє Politeka.

Як зазначають на офіційній Фейсбук-сторінці Обухівської міської територіальної громади, жителям варто підготуватися до змін у вартості квитків.

Причиною підвищення стала тривала незмінність тарифів із травня 2022 року на фоні зростання витрат на обслуговування транспорту. За цей час заробітна плата водіїв піднялася на 308%, мінімальна зарплата зросла більш ніж удвічі. Дизельне пальне подорожчало на 126%, мастильні матеріали стали майже втричі дорожчими.

Запасні частини та комплектуючі подорожчали на 159–194%, страхові послуги зросли на 272%, а сервісне обслуговування – на 168–210%, при цьому деякі послуги здорожчали вдвічі.

За методикою розрахунку тарифів, затвердженою Міністерством транспорту у 2009 році, підвищення вартості квитків обов’язкове при подорожчанні пального більш ніж на 10% або суттєвих змінах у витратах перевізників. У зв’язку з цим міська рада ухвалила рішення №525 від 21 серпня 2025 року про встановлення нових тарифів.

Тепер на маршруті №1 від ТЗСМ до Лікарні квиток коштуватиме 18 гривень. Також по 18 грн платитимуть пасажири на №2 (Лікарня – Яблуневий) та №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). На маршрутах №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) встановлено тариф 14 грн. Маршрут №6 (Лікарня – Піщана) обійдеться у 13 грн.

Аналогічна вартість діятиме для маршрутів №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) та №14 (Жеваги – Піщана). Подорожчання проїзду в Київській області тепер офіційно набрало чинності, і мешканці повинні враховувати нові тарифи при плануванні поїздок.