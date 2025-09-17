Подорожание проезда в Киевской области теперь официально вступило в силу, и жители должны учитывать новые тарифы при планировании поездок.

Подорожание проезда в Киевской области стало неизбежным после трехлетнего сохранения стабильных тарифов, сообщает Politeka.

Как отмечают на официальной Facebook-странице Обуховской городской территориальной общины, жителям стоит подготовиться к изменениям в стоимости билетов.

Причиной повышения стала продолжающаяся неизменность тарифов с мая 2022 года на фоне роста расходов на обслуживание транспорта. За это время заработная плата водителей поднялась на 308%, минимальная зарплата выросла более чем вдвое. Дизельное горючее подорожало на 126%, смазочные материалы стали почти втрое дороже.

Запасные части и комплектующие подорожали на 159–194%, страховые услуги выросли на 272%, а сервисное обслуживание – на 168–210%, некоторые услуги подорожали вдвое.

По методике расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта в 2009 году, повышение стоимости билетов обязательно при подорожании горючего более чем на 10% или существенных изменениях в расходах перевозчиков. В связи с этим городской совет принял решение №525 от 21 августа 2025 об установлении новых тарифов.

Теперь на маршруте №1 от ТСМ до Больницы билет будет стоить 18 гривен. Также по 18 грн будут платить пассажиры на №2 (Больница – Яблоневый) и №4 (Ленды – Яблоневый – Песчаная). На маршрутах №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) установлен тариф 14 грн. Маршрут №6 (Больница – Песчаная) обойдется в 13 грн.

Аналогичная стоимость будет действовать для маршрутов №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчаная). Подорожание проезда в Киевской области теперь официально вступило в силу, и жители должны учитывать новые тарифы при планировании поездок.

