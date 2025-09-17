Дефіцит продуктів у Львівській області вже впливає на ринок, змушуючи домогосподарства регулювати витрати та підбирати більш економні варіанти продуктів.

У Львівській області прогнозують дефіцит продуктів харчування, що може відобразитися на ціні хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

Місцеві споживачі вже помічають коливання вартості, і підвищення цін стає очевидним.

Аналітики відзначають, що середня ціна пшеничного батона може сягати 55 гривень, що на 20–25% вище нинішніх цін. Головним чинником зростання вартості експерти називають подорожчання палива, яке безпосередньо впливає на доставку зерна та розподіл готових виробів у мережах.

Іван Ус, консультант Національного інституту стратегічних досліджень, зазначає: Україна забезпечена зерном і має необхідні потужності для випікання хліба, проте тарифи на пальне залишаються ключовим фактором у формуванні кінцевої ціни. Збільшення витрат на транспорт помітно впливає на роздрібну вартість продукції.

Ситуацію ускладнюють пошкодження хлібозаводів та логістичної інфраструктури під час обстрілів. Ці фактори можуть поглибити дефіцит продуктів у Львівській області та ще більше підняти ціни на хлібобулочні вироби.

На початок серпня 2025 року ціни на хліб в Україні були такими: нарізний батон «Рум’янець» 450 г — 27,90 грн; пшеничний 600–650 г — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 г — 44,90 грн. Очікуване підвищення до 55 гривень створює значне навантаження на сімейний бюджет.

Фахівці радять заздалегідь планувати покупки та звертати увагу на акційні пропозиції. Дефіцит продуктів у Львівській області вже впливає на ринок, змушуючи домогосподарства регулювати витрати та підбирати більш економні варіанти продуктів.

Джерело: agroweek

