Во Львовской области прогнозируют дефицит продуктов питания, что может сказаться на цене хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Местные потребители уже подмечают колебания стоимости, и повышение цен становится очевидным.

Аналитики отмечают, что средняя цена пшеничного батона может достигать 55 гривен, что на 20–25% выше нынешних цен. Главным фактором роста стоимости эксперты называют подорожание топлива, непосредственно влияющее на доставку зерна и распределение готовых изделий в сетях.

Иван Усс, консультант Национального института стратегических исследований, отмечает, что Украина обеспечена зерном и имеет необходимые мощности для выпекания хлеба, однако тарифы на топливо остаются ключевым фактором в формировании конечной цены. Увеличение расходов на транспорт оказывает заметное влияние на розничную стоимость продукции.

Ситуацию осложняют повреждения хлебозаводов и логистической инфраструктуры при обстреле. Эти факторы могут усугубить дефицит продуктов во Львовской области и еще больше поднять цены на хлебобулочные изделия.

К началу августа 2025 цены на хлеб в Украине были такими: нарезной батон «Румьянец» 450 г — 27,90 грн; пшеничный 600-650 г - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 г - 44,90 грн. Ожидаемое повышение до 55 гривен создает значительную нагрузку на семейный бюджет.

Специалисты советуют заранее планировать покупки и обращать внимание на акционные предложения. Дефицит продуктов во Львовской области уже влияет на рынок, заставляя домохозяйства регулировать расходы и подбирать более экономные варианты.

Источник: agroweek

