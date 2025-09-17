Підвищення тарифів на воду в Полтавській області стосується лише частини споживачів.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області планується для окремих категорій споживачів обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», повідомляє Politeka.

На найближчій сесії Полтавської обласної ради депутати розглянуть проєкт рішення щодо встановлення нових тарифів на теплопостачання та гарячу воду. При цьому зміни не торкнуться населення, яке користується централізованими послугами, адже для нього залишаються чинними тарифи 2021 року.

Згідно з проєктом, підвищення стосується бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій. Одноставковий тариф на теплову енергію для них складе 3 568,65 грн/Гкал, що на 6,1–6,2% вище попередніх тарифів.

Двоставковий тариф також зазнає змін: умовно-змінна частина для бюджетних установ та інших категорій збільшиться до 2 916,74 грн/Гкал (+1,7%), умовно-постійна частина — до 181 021,07–181 741,32 грн для бюджетних та інших організацій, а релігійних — 175 117,09 грн, що відповідає приросту від 15,8% до 17,7%.

Щодо гарячої води, населення сплачуватиме 118,66 грн/куб. м без змін, тоді як бюджетні установи та інші споживачі отримають підвищення до 220,94 та 220,86 грн відповідно (+8,2–8,4%). Тарифи на транспортування теплової енергії для інших ліцензіатів збільшаться до 509,72 грн/Гкал, що становить приріст майже 41%.

Проєктом передбачено, що нові розцінки діятимуть з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року. Остаточне рішення має ухвалити обласна рада, а після публікації воно набуде чинності. Отже, підвищення тарифів на воду в Полтавській області стосується лише частини споживачів і передбачає значне зростання витрат для бюджетних установ, організацій та релігійних структур.

