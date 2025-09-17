Повышение тарифов на воду в Полтавской области касается только части потребителей.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области планируется для отдельных категорий потребителей областного коммунального предприятия "Полтаватеплоэнерго", сообщает Politeka.

На ближайшей сессии Полтавского областного совета депутаты рассмотрят проект решения по установлению новых тарифов на теплоснабжение и горячую воду. При этом изменения не коснутся населения, пользующегося централизованными услугами, ведь для него остаются действующие тарифы 2021 года.

Согласно проекту, повышение касается бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций. Одноставочный тариф на тепловую энергию для них составит 3 568,65 грн/Гкал, что на 6,1–6,2% выше предыдущих тарифов.

Двухставочный тариф также изменится: условно-сменная часть для бюджетных учреждений и других категорий увеличится до 2 916,74 грн/Гкал (+1,7%), условно-постоянная часть — до 181 021,07–181 741,32 грн для бюджетных и других организаций, а 17 — 17 15,8 % до 17,7 %.

Относительно горячей воды население будет платить 118,66 грн/куб. м без изменений, в то время как бюджетные учреждения и другие потребители получат повышение до 220,94 и 220,86 грн соответственно (+8,2–8,4%). Тарифы на транспортировку тепловой энергии для других лицензиатов увеличатся до 509,72 грн/Гкал, что составляет прирост почти 41%.

Проектом предусмотрено, что новые расценки будут действовать с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Окончательное решение должен принять областной совет, а после публикации оно вступит в силу. Следовательно, повышение тарифов на воду в Полтавской области касается только части потребителей и предполагает значительный рост расходов для бюджетных учреждений, организаций и религиозных структур.

