Местным жителям пришлось столкнуться с ситуацией, когда повышение тарифов на воду в Харькове бьет по кошельку.

Повышение тарифов на воду в Харькове и области вступило в действие с апреля 2025 года, что непременно скажется на финансовом положении горожан, сообщает Politeka.

Такая касается не всех потребителей, но некоторые категории потребителей заметно ощутят изменения в своих платежах.

По информации Национальной комиссии, регулирующей энергетический сектор и коммунальные услуги, для населения города цены остаются на уровне 24 февраля 2022 года. Цена на централизованное водоснабжение составляет 16,032 грн за кубометр, а на водоотвод – 8,484 за кубометр. То есть для жителей города цифры в платежках не изменятся, а общая сумма за эту услугу для домохозяйств и дальше будет составлять 24,516 гривен за кубометр.

В то же время, для других украинцев, в частности юридических лиц, цены вырастут. Услуга для них будет пробовать 39, а водоотвод — 18,792 за кубометр.

Для жителей Высочанского общества также произойдет повышение тарифов на воду в Харькове. С апреля 2025 года они составят 52 гривны за водоснабжение и 38,56 за водоотвод. Местные органы власти подчеркнули, что граждане, которые не смогут платить новые такие суммы, могут обращаться за назначением субсидий для уменьшения финансовой нагрузки.

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