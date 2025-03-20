Енергетики попередили, в яких населених пунктах Харківської області графіки відключення світла 21 березня 2025 року діятимуть по 7 годин на добу.

Стало відомо, які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та Харківській області в пʼятницю, 21 березня 2025 року, повідомляє Політека.

Загалом, за даними "Укренерго", в Україні наразі спостерігається зниження споживання електроенергії завдяки ясній погоді, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Але енергетики просять українців за можливості використовувати потужні електроприлади саме в денні години, коли найактивніше працюють СЕС, із 10:00 до 16:00, пише Політека.

Повідомляється, що 21 березня з 09:00:09 до 16:09:59 графіки відключення світла діятимуть на території Люботинської громади в Харківській області в:

місті Люботин по вулицях Демʼянівська, Рокоссовського, Транспортна, тупику Транспортний;

в селищі Коваленки по вул Муравський Шлях.

У місті Харків на пʼятницю графіки відключення електроенергії не плануються, але вони діятимуть у неділю, 23 березня 2025 року. В "Харківобленерго" попередили про планові роботи на території Київського та Салтівського районів для усунення ушкоджень, яких завдали російські окупанти.

У неділю з 8:30 до 16:00 під знеструмлення в Харкові частково потраплять такі вулиці: Манченківська, Костельна, Квітуча, Бориса Ромашова, Панаса Мирного, Івана Багмута, Леся Сердюка, Бучки, Світла, Гвардійців Широнінців, Нескорених, Академіка Павлова, а також провулки Семенівський та Тракторобудівників.

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