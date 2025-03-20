Энергетики предупредили, в каких населенных пунктах Харьковской области графики отключения света 21 марта 2025 года будут действовать по 7 часов в сутки.

Стало известно, какие графики отключения света будут действовать в Харькове и Харьковской области в пятницу, 21 марта 2025 года, сообщает Политека.

В целом, по данным "Укрэнерго", в Украине наблюдается снижение потребления электроэнергии благодаря ясной погоде, которая способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Но энергетики просят украинцев по возможности использовать мощные электроприборы именно в дневные часы, когда активно работают СЭС, с 10:00 до 16:00, пишет Политека.

Сообщается, что 21 марта с 09:00:09 до 16:09:59 графики отключения света будут действовать на территории Люботинской общины в Харьковской области:

городе Люботин по улицам Демьяновская, Рокоссовского, Транспортная, тупика Транспортный;

в поселке Коваленко по ул. Муравский Путь.

В Харькове на пятницу графики отключения электроэнергии не планируются, но они будут действовать в воскресенье, 23 марта 2025 года. В "Харьковоблэнерго" предупредили о плановых работах на территории Киевского и Салтовского районов для устранения повреждений, нанесенных российскими оккупантами.

В воскресенье с 8:30 до 16:00 под обесточивание в Харькове частично попадут такие улицы: Манченковская, Костельная, Квитучая, Бориса Ромашова, Панаса Мирного, Ивана Багмута, Леся Сердюка, Бучки, Света, Гвардейцев Широнинцев, Нескореных, Академика Павлова, а также переулки Семеновский и Тракторостроителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.