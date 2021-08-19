У Харківській області виявили рідкісного отруйного павука
Жовтосумого павука хеіракантіум помітили в місті Куп'янську Харківської області, пише у Фейсбук Олександра Ковшара.
Чоловік розповів, що комаха залізла в його будинок вночі.
На початку осені цей павук стає активніше, і саме тому варто бути обережними.
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"Адже павук, якого потурбували, стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. А всього у павука чотири щелепи, які рухаються окремо один від одного в двох площинах", – пише Олександр.
До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро
Лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".
Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.
"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.
Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні медузи на пляжах, відео.
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