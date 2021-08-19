У Харківській області виявили рідкісного отруйного павука

Жовтосумого павука хеіракантіум помітили в місті Куп'янську Харківської області, пише у Фейсбук Олександра Ковшара.

Чоловік розповів, що комаха залізла в його будинок вночі.

На початку осені цей павук стає активніше, і саме тому варто бути обережними.

"Адже павук, якого потурбували, стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. А всього у павука чотири щелепи, які рухаються окремо один від одного в двох площинах", – пише Олександр.

До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро

Лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".

Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.

"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.

Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

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