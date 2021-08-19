В Харьковской области обнаружили редкого ядовитого паука

Желтосумого паука хеиракантиум заметили в городе Купянске Харьковской области, пишет в Фейсбук Александра Ковшара.

Мужчина рассказал, что насекомое залезло в его дом ночью.

В начале осени этот паук становится активнее, и именно поэтому стоит быть осторожными.

"Ведь паук, которого побеспокоили, прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. А всего у паука четыре челюсти, которые двигаются отдельно друг от друга в двух плоскостях", – пишет Александр.

К слову, маленький хищник случайно попал в харьковское метро

Лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".

Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.

"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.

Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

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