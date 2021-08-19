В Харьковской области обнаружили редкого ядовитого паука
Желтосумого паука хеиракантиум заметили в городе Купянске Харьковской области, пишет в Фейсбук Александра Ковшара.
Мужчина рассказал, что насекомое залезло в его дом ночью.
В начале осени этот паук становится активнее, и именно поэтому стоит быть осторожными.
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"Ведь паук, которого побеспокоили, прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. А всего у паука четыре челюсти, которые двигаются отдельно друг от друга в двух плоскостях", – пишет Александр.
К слову, маленький хищник случайно попал в харьковское метро
Лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".
Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.
"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.
Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжа, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.