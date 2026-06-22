У Пенсійному фонді окремо наголошують, що така грошова допомога не нараховується автоматично у Полтавській області.

У Полтавській області частина пенсіонерів може розраховувати на грошову допомогу, однак вона призначається лише за умови відповідності встановленим критеріям, пише Politeka.net.

У ПФУ зазначають, що окремі категорії громадян похилого віку мають право на щомісячну надбавку, яка становить 40% від мінімальної пенсії. Йдеться про самотніх людей літнього віку, які досягли 80 років і потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я. Така виплата передбачена нормами закону №1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Право на отримання так званої «допомоги на догляд» у Полтавському регіоні надається виключно за одночасного виконання кількох обов’язкових умов. Передусім пенсіонер має досягти 80-річного віку та отримувати пенсію за віком.

Окрім цього, він повинен проживати самостійно, не мати працездатних родичів, які за законом зобов’язані здійснювати догляд, а також підтвердити потребу у сторонній допомозі медичним висновком лікарсько-консультативної комісії.

У 2026 році розмір цієї державної підтримки визначається на рівні 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня відповідного року. Після оновлення показника до 2 595 гривень щомісячна надбавка для пенсіонерів віком від 80 років зросла до 1 038 гривень. Для порівняння, у 2025 році її розмір становив 944 гривні.

У Пенсійному фонді окремо наголошують, що така грошова допомога не нараховується автоматично. Для її отримання громадянин повинен самостійно ініціювати оформлення виплати та пройти визначену процедуру підтвердження права на надбавку.

Процес оформлення передбачає кілька етапів. Спочатку пенсіонеру необхідно звернутися до медичного закладу та отримати офіційний висновок про потребу в постійному догляді.

Після цього він подає заяву до територіального органу Пенсійного фонду України, додаючи пакет документів, серед яких паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медична довідка про потребу у догляді та довідка про відсутність інших аналогічних виплат.

Після перевірки поданих документів Пенсійний фонд ухвалює рішення щодо призначення надбавки та включає її до щомісячних пенсійних нарахувань. У відомстві підкреслюють, що така підтримка спрямована на посилення соціального захисту найбільш вразливих категорій громадян похилого віку.

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